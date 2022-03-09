Разрабатываю качественный дизайн и серьезно отношусь к оговоренным срокам. Всегда на связи в любом мессенджере.
Работаю по ТЗ.
Мне нравится работа, которой я занимаюсь, каждый проект делаю с удовольствием и соблюдаю оговоренные сроки. Вношу любые правки в дизайн и работаю над макетом до полного утверждения.
Работаю по предоплате.
Дизайн сайтов:
Интернет магазины
Landing page
Сайты портфолио
Адаптивность
Баннеры
Портфолио
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Портфолио
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