Разрабатываю качественный дизайн и серьезно отношусь к оговоренным срокам. Всегда на связи в любом мессенджере.

Работаю по ТЗ.

Мне нравится работа, которой я занимаюсь, каждый проект делаю с удовольствием и соблюдаю оговоренные сроки. Вношу любые правки в дизайн и работаю над макетом до полного утверждения.

Работаю по предоплате.

Дизайн сайтов:

Интернет магазины

Landing page

Сайты портфолио

Адаптивность

Баннеры

Портфолио

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