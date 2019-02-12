katyusha271

Специалист по интернет рекламе РСЯ

Меня зовут Екатерина. Я специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Я прошла тренинг специалист по интернет-рекламе , усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готова их внедрить для Вас, то есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу за небольшую сумму.

Так же я сделаю для вас бесплатно аудит сайта. За аудит попрошу только отзыв о моей работе.

Предлагаю обсудить детальнее!