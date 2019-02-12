katyusha271

Екатерина Блаженова katyusha271

 
35 летРоссия/Казань
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Специалист по интернет рекламе РСЯ

Меня зовут Екатерина. Я специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса. 

Я прошла тренинг специалист по интернет-рекламе , усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готова их внедрить для Вас, то есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу за небольшую сумму. 

Так же я сделаю для вас бесплатно аудит сайта. За аудит попрошу только отзыв о моей работе. 

Предлагаю обсудить детальнее!

Аудит сайта