katyusha271

Екатерина Блаженова katyusha271katyusha271
35 летРоссия/Казань
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Специалист по интернет рекламе РСЯ
Меня зовут Екатерина. Я специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.
Я прошла тренинг специалист по интернет-рекламе , усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готова их внедрить для Вас, то есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу за небольшую сумму.
Так же я сделаю для вас бесплатно аудит сайта. За аудит попрошу только отзыв о моей работе.
Предлагаю обсудить детальнее!
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