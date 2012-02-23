Необходимо создать шаблон для фотопечати на 2 двери шкафа-купе. Примерная тематика это мода и спорт. Но также рассмотрю и Ваши предложения - рисунок должен быть красивым и ярким. Разрешение не менее 200 точек на квадратный дюйм. ...
- $15Обработка фотографий7 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищем иллюстратора. Нужно нарисовать задания для дошкольной подготовки по ТЗ. Задания несложные. Пример - во вложении. Это, как правило, геометрические фигуры, овощи, фрукты, животные для простых математических заданий.Иллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт8 лет назад
Прошу оценить сколько будет стоить закачать на сайт smecalca.ru несколько онлайн игр, раскрасок, ребусов и т.д. для детей. Игры примерно такие, как на сайте [url=http://www.girlsplay.com/]www.girlsplay.com[/url]. Жду ответа, Спасибо!Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо выполнить ряд доработок на сайте http://www.podrujki.com. Основное - это настройка 2-3 баннеров (замена баннеров, изменение размера и местоположения, настройка ссылок) Шаблон сайт брался отсюда http://www.amiro.ru/cms-templates?&pr_code=65eH2F5170rGJGR7g635xz7LWOmb0y&shop=z1-gray-green&locale=ru&category=5 Номер шаблона #56663. Сайт создан на CMS Amiro. Срок выполнения работ 1 неделя. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо сделать статичный баннер для сайта smecalca.ru с изображением куклы Маши (из м\ф "Маша и Медведь"). текст пришлю. Размер: 675х205. Предоставить исходники в формате *.jpg и в формате фотошопа *.psd Буду рад долгосрочному сотрудничеству.Баннеры35 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Обнаружил, что на моем сайте в тексте описания товаров появились внешние ссылки на сайты, которые я не размещал. Т.е. в тексте некоторые слова стали ссылками. Причем, если смотреть код страницы, то там ничего нет - ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Требуется создать рекламный баннер для сайта smecalca.ru в Photoshop. Баннер с размером 486*60 должен состоять из 4-5 кадров. На каждом кадре должен присутствовать текст с одним из анимационных эффектов:движение, плавное появление, развертывание ну или что-то подобное. ...Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходим специалист, который сможет помочь закончить доработки по сайту интернет-магазина для того, чтобы он смог начать работу. Адрес сайта http://smekalka.cmspanel.ru/ В дальнейшем нужно будет поддерживать сайт, если возникнет необходимость. Дизайн сайта шаблонный, работает на Amiro, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Приветствую. На сайте smecalca.ru нужно реализовать возможность заказа товаров без регистрации пользователя. Жду Ваших предложений по цене. Сайт и cms делали для нас "Фабрика сайтов" язык - php , база Mysql.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Приветствую. Есть сайт smecalca.ru. Проект только начал работать и развиваться. Есть желание внести следующие доработки: 1.Добавить отображение всех товаров (а не по 10 наименований) в рамках категории. 2.Наличие html ссылок в описании товаров с целью перехода между товарами ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $70
Требуется написать скрипт для автоматического формирования файла XML для отправки каталога товаров с сайта www.m-present.ru на Яндекс.Маркет и другие подобные сервисы. В приложении спецификация для написания скрипта.Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад