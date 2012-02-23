kay_

Павел Черёмушкин kay_

 
42 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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  • Фотопечать для шкафа

    $15

    Необходимо создать шаблон для фотопечати на 2 двери шкафа-купе. Примерная тематика это мода и спорт. Но также рассмотрю и Ваши предложения - рисунок должен быть красивым и ярким. Разрешение не менее 200 точек на квадратный дюйм. ...

    Обработка фотографий7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Иллюстрации - простые рисунки для детского сайта

    Ищем иллюстратора. Нужно нарисовать задания для дошкольной подготовки по ТЗ. Задания несложные. Пример - во вложении. Это, как правило, геометрические фигуры, овощи, фрукты, животные для простых математических заданий.

    Иллюстрации и Рисунки18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Закачать игры на сайт

    Прошу оценить сколько будет стоить закачать на сайт smecalca.ru несколько онлайн игр, раскрасок, ребусов и т.д. для детей. Игры примерно такие, как на сайте  [url=http://www.girlsplay.com/]www.girlsplay.com[/url]. Жду ответа, Спасибо!

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработка сайта podrujki.com

    Необходимо выполнить ряд доработок на сайте http://www.podrujki.com. Основное - это настройка 2-3 баннеров (замена баннеров, изменение размера и местоположения, настройка ссылок) Шаблон сайт брался отсюда http://www.amiro.ru/cms-templates?&amp;pr_code=65eH2F5170rGJGR7g635xz7LWOmb0y&amp;shop=z1-gray-green&amp;locale=ru&amp;category=5 Номер шаблона #56663. Сайт создан на CMS Amiro. Срок выполнения работ 1 неделя. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Статичный баннер

    Необходимо сделать статичный баннер для сайта smecalca.ru с изображением куклы Маши (из м\ф "Маша и Медведь"). текст пришлю. Размер: 675х205. Предоставить исходники в формате *.jpg и в формате фотошопа *.psd Буду рад долгосрочному сотрудничеству.

    PhotoshopБаннер для сайта
    Баннеры35 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Найти и уничтожить "генератор" внешних ссылок

    $50

    Обнаружил, что на моем сайте в тексте описания товаров появились внешние ссылки на сайты, которые я не размещал. Т.е. в тексте некоторые слова стали ссылками. Причем, если смотреть код страницы, то там ничего нет - ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен баннер

    $20

    Требуется создать рекламный баннер для сайта smecalca.ru в Photoshop. Баннер с размером 486*60 должен состоять из 4-5 кадров. На каждом кадре должен присутствовать текст с одним из анимационных эффектов:движение, плавное появление, развертывание ну или что-то подобное. ...

    Логотип для сайтаPhotoshopБаннер для сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Поддержка сайта на Amiro.CMS

    Необходим специалист, который сможет помочь закончить доработки по сайту интернет-магазина для того, чтобы он смог начать работу. Адрес сайта http://smekalka.cmspanel.ru/ В дальнейшем нужно будет поддерживать сайт, если возникнет необходимость. Дизайн сайта шаблонный, работает на Amiro, ...

    Дизайн сайта
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен "Заказ без регистрации"

    Приветствую. На сайте smecalca.ru нужно реализовать возможность заказа товаров без регистрации пользователя. Жду Ваших предложений по цене. Сайт и cms делали для нас "Фабрика сайтов" язык - php , база Mysql.

    PHPMySQLСайт на PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно провести доработку сайта smecalca.ru

    Приветствую. Есть сайт smecalca.ru. Проект только начал работать и развиваться. Есть желание внести следующие доработки: 1.Добавить отображение всех товаров (а не по 10 наименований) в рамках категории. 2.Наличие html ссылок в описании товаров с целью перехода между товарами ...

    HTML
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипт для автоматического формирования файла XML

    $70

    Требуется написать скрипт для автоматического формирования файла XML для отправки каталога товаров с сайта www.m-present.ru на Яндекс.Маркет и другие подобные сервисы. В приложении спецификация для написания скрипта.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Sergio_K
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Доработка сайта podrujki.com
Отличный заказчик. Четко поставленная задача. Очень ответственный в плане оплаты. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Сергей отлично зарекомендовал себя как ответственный высококвалифицированный специалист. Высокое качество работы в короткие сроки.
Ответный отзыв
Scrape
Алмаз 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Нужен баннер
Грамотно и четко сформулированное задание. Мгновенная оплата. Рекомендую, как надежного заказчика!
Алмаз отлично выполнил поставленную задачу в полном соответствии с требованиями указанными в проекте. Сроки выполнения работ соблюдены. Рекомендую как высокопрофессионального специалиста в области web-дизайна!
Ответный отзыв
sv0
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Скрипт для автоматического формирования файла XML
Отличный работодатель. Знает, что ему нужно. Ставит конкретные задачи. Сотрудничеством доволен, рекомендую.
Вячеслав выполнил задачу профессионально и в установленый срок. Предоставлял консультации при выполнении проекта, проявил, как говорят "здоровую" инициативу. Рекомендую.
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