Илюстратор

Занимаюсь илюстрированием книг, буклетов, плакатов. отлично рисую от руки, также занимаюсь аэрографией.

работаю с предоплатой, либо с заказчиками которым я доверяю,

исключитель по правильно составленному ТЗ.

Хотим сами незнаем чего (меня это не устраевает) я откажусь.

если мы договариваемся на определённый срок, и спустя какоето время он становится неопределённым, я перехожу на по часовую оплату.

в случае если вас это не устраевает - выплачиваете полную стоимость проэкта и можете нанять кого нибудь другого (предоплата невозвращаяется).

макеты высылаю в запороленом PDF формате (AdobeReader). только для просмотра,

после утверждения макета, оплаты полной договорённой суммы, и написания адэкватного отзыва.

Высылаю исходники и саму работу в договорённом формате.