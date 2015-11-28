Занимаюсь илюстрированием книг, буклетов, плакатов. отлично рисую от руки, также занимаюсь аэрографией.
работаю с предоплатой, либо с заказчиками которым я доверяю,
исключитель по правильно составленному ТЗ.
Хотим сами незнаем чего (меня это не устраевает) я откажусь.
если мы договариваемся на определённый срок, и спустя какоето время он становится неопределённым, я перехожу на по часовую оплату.
в случае если вас это не устраевает - выплачиваете полную стоимость проэкта и можете нанять кого нибудь другого (предоплата невозвращаяется).
макеты высылаю в запороленом PDF формате (AdobeReader). только для просмотра,
после утверждения макета, оплаты полной договорённой суммы, и написания адэкватного отзыва.
Высылаю исходники и саму работу в договорённом формате.
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