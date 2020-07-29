Здравствуйте! На данный момент я являюсь студенткой 2 курса МИТХТ им. Ломоносова факультета "Биотехнология", также я работаю бизнес-ассистентом в компании DGRP, где постоянно занимаюсь транскрибацией. К сожалению, это мой первый опыт работы на бирже, однако, нужно ведь с чего-то начинать! Я ищу новых клиентов, чтобы показать, что я действительно являюсь специалистом в этой области.
Что я гарантирую, если вы будете работать со мной:
- задачи всегда выполняются в срок
- отсутствие грамматических и пунктуационных ошибок
- грамотное распределение по абзацам
- во внимание, конечно, принимаются любые поправки и замечания
- вежливость, постоянная поддержка связи с клиентом
- если моя работа не устраивает по каким-либо причинам(обоснованным), то я верну деньги