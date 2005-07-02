Основная специализация платформа .NET (C#, ASP.NET) - ADO.NET - MS SQL, Ранее много работ выполнено на PHP и MySQL

Являюсь сертифицированным специалистом Microsoft (MCP in Developing Windows Application on C#.NET)

Стаж работы программистом - 5 лет. Основная специфика работы - разработка СУБД.

Были реализованы следующие крупные проекты:

1. Автоматизация внутренних бизнес процессов коммерческого предприятия (1999-2000гг) - Delphi, MSSQL, ERWin - в качестве среды проектирования.

2. Разработка нескольких крупный интернет проектов - Perl, Php, MySQL (2000-2002гг)

3. Разработка интранет портала компании в которой сейчас работаю. VB.NET, C#.NET, MSSQL 2000, T-SQL, WebServices,, ERWin - в качестве среды проектирования

4. Внедрение и доработка крупной СУБД, автоматизация БП предприятий - Python, MSSQL, Power Designer 10 - в качестве среды проектирования.

5. Разработка системы документооборота учета новой техники для Крупной Нефтедобывающей компании, Access Forms(adp) + VB + MSSQL

Были и средние проекты. По запросу вышлю подробное резюме.

Все работы выполняются четко и в срок.

Работа предпочтительно удаленно.

Надеюсь на длельнейшее сотрудничество,