Здраствуйте , начинающий фрилансер. Могу переводить текст как с видео так и с документа . Так же могу брать репетиторство онлайн . Редактировать фото или же делать их слайдами . Так же создавать видео с переходами и с музыкой . Выслушаю любые просьбы пожелания . Еще могу создавать шаблоны для Joomla или же для других сайтов и магазинов. Всегда могу ответь на смс . Я хоть и новенькая в этом всем , но готова научится всему . Стоимость моих работ зависит от того что нужно сделать минимальная пока стоимость 5$ или же 150 грн или 405 рублей. Кого заинтересую пишите )))