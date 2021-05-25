kdo11kdo

Ксени kdo11kdo

 
21 годУкраина/Днепр
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Здраствуйте ,  начинающий фрилансер. Могу переводить текст как с видео так и с документа . Так же могу брать репетиторство онлайн . Редактировать фото или же делать их слайдами . Так же создавать видео с переходами и с музыкой . Выслушаю любые просьбы  пожелания . Еще могу создавать шаблоны для Joomla или же для других сайтов и магазинов. Всегда могу ответь на смс . Я хоть и новенькая в этом всем , но готова научится  всему . Стоимость моих работ зависит от того что нужно сделать минимальная пока  стоимость 5$ или же 150 грн или 405 рублей. Кого заинтересую пишите )))

Joomla