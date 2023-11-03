kemaldeveloper

Привет! Качественно и в срок - верстка web сайтов. Гарантирую адаптивность и кроссбраузерность готового продукта.

Работая со мной вы экономите:



Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе 11-ти летнего опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.

Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!



Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), SASS, Flexbox, БЭМ.

Мои контакты:

email: [email protected]

telegram: https://t.me/kemal_1101

skype: Kemal Gurbansahadow