Место учёбы:

Санкт-Петербургский государственный Политехнический университет

Факультет технической кибернетики

Профессиональные навыки и знания:

-C/C++ (Visual Studio, Borland C++Builder)

-Delphi

-Visual Basic (очень давно не работал)

-PHP+MySQL

-Assembler

Есть опыт проектирования электронных систем на базе микроконтроллеров Atmel и Microchip