ken

Виталий Перов ken

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Место учёбы:

Санкт-Петербургский государственный Политехнический университет

Факультет технической кибернетики

Профессиональные навыки и знания:

-C/C++ (Visual Studio, Borland C++Builder)

-Delphi

-Visual Basic (очень давно не работал)

-PHP+MySQL

-Assembler

Есть опыт проектирования электронных систем на базе микроконтроллеров Atmel и Microchip

PHPMySQLDelphi
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
valent-new
Валентина 
39 летМолдова
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
4 статьи для сайта знакомств
Приятно работать с адекватным человеком, который четко знает, чего хочет. Спасибо за интересную работу!
Качественная работа. Тексты написаны довольно связно человеческим языком. Уникальность 100% при проверке одним из онлайновых сервисов. Сроки соблюдены. Я рад, что выбрал именно Валентину.
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