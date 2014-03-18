Необходимо составить четыре статьи для сайта знакомств Задание во вложении.
Копирайтинг1 исполнитель
Завершен
10 лет назад
Место учёбы:
Санкт-Петербургский государственный Политехнический университет
Факультет технической кибернетики
Профессиональные навыки и знания:
-C/C++ (Visual Studio, Borland C++Builder)
-Delphi
-Visual Basic (очень давно не работал)
-PHP+MySQL
-Assembler
Есть опыт проектирования электронных систем на базе микроконтроллеров Atmel и Microchip
Необходимо составить четыре статьи для сайта знакомств Задание во вложении.