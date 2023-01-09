kenenbaevak

Карлыгач kenenbaevak

 
21 годКиргизия/Бишкек
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Python / Django Developer | Разработчик Python/Django

Меня зовут Карлыгач, я являюсь junior-разработчиком, который с энтузиазмом решает проблемы и узнает что-то новое с большим интересом и который всегда готов к задачам, намного сложнее, чем сейчас.

Стек технологий:

- python 3

- django

- django rest framework

- docker

- Git

- HTML

- CSS

- vanilla Javascript

- Jquery

- Postgres

- MySql

Вы можете связаться со мной здесь:

email - [email protected]

linkedin - https://www.linkedin.com/in/karlygach-kenenbaeva-93a11b190/

telegram - https://t.me/azazellooooo

JavascriptPythonMySQLHTMLCSSjQueryDjangoRESTDocker