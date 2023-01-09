kenenbaevak

Python / Django Developer | Разработчик Python/Django
Меня зовут Карлыгач, я являюсь junior-разработчиком, который с энтузиазмом решает проблемы и узнает что-то новое с большим интересом и который всегда готов к задачам, намного сложнее, чем сейчас.
Стек технологий:
- python 3
- django
- django rest framework
- docker
- Git
- HTML
- CSS
- vanilla Javascript
- Jquery
- Postgres
- MySql
Вы можете связаться со мной здесь:
email - [email protected]
linkedin - https://www.linkedin.com/in/karlygach-kenenbaeva-93a11b190/
telegram - https://t.me/azazellooooo