Звукорежиссер

Так как эта страница моя визитная карточка, расскажу немного о себе:

Я занимаюсь звукорежиссурой более 5 лет. Умею записывать инструменты. Чистить и редактировать вокал. Делать сведение треков.

Также пишу музыку и смогу оживить ваш проект прекрасными звуками.

Если ваши аудио треки нуждаются в редактировании и чистке, обращайтесь ко мне, буду рад помочь с этим!

почта - [email protected]

skype - kentforth

telegram - +79095485966