Звукорежиссер
Так как эта страница моя визитная карточка, расскажу немного о себе:
Я занимаюсь звукорежиссурой более 5 лет. Умею записывать инструменты. Чистить и редактировать вокал. Делать сведение треков.
Также пишу музыку и смогу оживить ваш проект прекрасными звуками.
Если ваши аудио треки нуждаются в редактировании и чистке, обращайтесь ко мне, буду рад помочь с этим!
почта - [email protected]
skype - kentforth
telegram - +79095485966
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Портфолио
- Песенка о бабушке152 просмотра
- Неба дожди170 просмотров
- В дошкольной академии143 просмотра
- Классная компания129 просмотров
Аудиомонтаж
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