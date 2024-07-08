Frontend React Developer
Я Frontend React разработчик . Создаю любые интерфейсы, от сложных админок с большими таблицами и количеством данных в них до проектов связанных с криптой и ИИ. Делаю все быстро, качественно и в срок, всегда на связи!
Я против войны в Украине!
Портфолио
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Веб-программирование
нет отзывов
$15/час
от $10от 30 дней
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