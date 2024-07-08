kepamuk

Станислав kepamuk

 
35 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Frontend React Developer

Я Frontend React разработчик . Создаю любые интерфейсы, от сложных админок с большими таблицами и количеством данных в них до проектов связанных с криптой и ИИ. Делаю все быстро, качественно и в срок, всегда на связи!

Портфолио

Веб-программирование
нет отзывов
$15/час
от $10от 30 дней
нет рейтинга