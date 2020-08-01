Качественный дизайн наружной рекламы ✨
- Баннеры, визитки, аншлаги, дизайн/цветовое решение компании с нуля и в нужном формате для печати.
- Всё, что вам нужно креативно оформить.
- Макеты для печатей/штампов.
- Реставрация фотографий.
- Любая работа с текстом.
- Отличный уровень русского языка, грамотная речь, достаточно широкий словарный запас.
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Портфолио
- Презентация, пример75 просмотров
- Статья + её перевод79 просмотров
- Буклеты/памятки77 просмотров
- Пригласительный билет60 просмотров
- Печати/штампы41 просмотр
- Визитки + баннер38 просмотров
- Дизайн флага студенческого движения41 просмотр