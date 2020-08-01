kepler_1

Екатерина kepler_1

 
24 годаРоссия/Красноярск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественный дизайн наружной рекламы &#10024;
  • Баннеры, визитки, аншлаги, дизайн/цветовое решение компании с нуля и в нужном формате для печати.
  • Всё, что вам нужно креативно оформить.
  • Макеты для печатей/штампов.
  • Реставрация фотографий.
  • Любая работа с текстом.
  • Отличный уровень русского языка, грамотная речь, достаточно широкий словарный запас.
Портфолио