Добро пожаловать на страницу Веб-разработчика
Здравствуйте!
Спасибо, что вы посетили мою страницу. Могу помочь с созданием различных и сложных сайтов.
Full-stack разработчик с опытом более 2-х лет
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Кейсы:
Python/Django
Php
JS
Html
Css/Scss
WordPress
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Дополнительные технологии:
Figma
Bootstrap
Gulp
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Мой телеграмм: Khalil
Мой сайтик: Khalil
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Также могу стать наставником, напиши, отвечу (=