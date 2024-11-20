khal1l_0

Халил khal1l_0

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Добро пожаловать на страницу Веб-разработчика

Здравствуйте!

Спасибо, что вы посетили мою страницу. Могу помочь с созданием различных и сложных сайтов.
Full-stack разработчик с опытом более 2-х лет

————————————————————————————

Кейсы:

Python/Django
Php
JS
Html
Css/Scss
WordPress

————————————————————————————

Дополнительные технологии:

  • Figma

  • Bootstrap

  • Gulp

————————————————————————————

Мой телеграмм: Khalil

Мой сайтик: Khalil

————————————————————————————

Также могу стать наставником, напиши, отвечу (=

Портфолио