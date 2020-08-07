Веб-Фронтенд Разработчи

Как профессиональный веб-разработчик, я создам полностью адаптивную, креативную и современную веб-страницу для вашего бизнеса или личного использования. Я буду создавать сайт только на кодировке, а не на платформах с готовыми шаблонами.

Я специализируюсь в следующих областях:

HTML

HTML5

CSS3

Bootstrap

SCSS/SASS

Flex/Grid

MediaQueries

и другие плагины и библиотеки

Vanilla JS

ES5/ES6

jQuery

ReactJS

и другие плагины и библиотеки

У вас будет потрясающий опыт общения во время приема и отправки заказа. Каждая часть вашего веб-сайта будет разработана и построена в соответствии с вашими предпочтениями.

Если вы хотите узнать больше обо мне и моих проектах, не стесняйтесь заходить на мое веб-портфолио по ссылке: http://khassanboi.uz/ Если у вас возникнут какие-либо проблемы во время доступа к этой странице, свяжитесь со мной и Постараюсь привести все в порядок.

И не стесняйтесь обращаться ко мне с любыми вопросами и вопросами о предварительном заказе.

Будем рады сотрудничеству с вами в ближайшее время!