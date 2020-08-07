Хасанбой Хабибуллаев khassanboikhassanboi
22 годаУзбекистан/Ташкент
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Веб-Фронтенд Разработчи
Как профессиональный веб-разработчик, я создам полностью адаптивную, креативную и современную веб-страницу для вашего бизнеса или личного использования. Я буду создавать сайт только на кодировке, а не на платформах с готовыми шаблонами.
Я специализируюсь в следующих областях:
HTML
- HTML5
- CSS3
- Bootstrap
- SCSS/SASS
- Flex/Grid
- MediaQueries
- и другие плагины и библиотеки
- Vanilla JS
- ES5/ES6
- jQuery
- ReactJS
- и другие плагины и библиотеки
Если вы хотите узнать больше обо мне и моих проектах, не стесняйтесь заходить на мое веб-портфолио по ссылке: http://khassanboi.uz/ Если у вас возникнут какие-либо проблемы во время доступа к этой странице, свяжитесь со мной и Постараюсь привести все в порядок.
И не стесняйтесь обращаться ко мне с любыми вопросами и вопросами о предварительном заказе.
Будем рады сотрудничеству с вами в ближайшее время!