khlan_arina123

Арина khlan_arina123

 
21 год
год на фриланс-бирже
Была
год назад

Всем привет. Я начинающий UX/UI дизайнер, отучилась в школе дизайна 2 года, есть сертификаты. Создаю сайты любой сложности и любого вкуса, за не большой срок по времени

Дизайн сайтов
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
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