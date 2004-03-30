Всем привет. Я начинающий UX /UI дизайнер, отучилась в школе дизайна 2 года, есть сертификаты. Создаю сайты любой сложности и любого вкуса, за не большой срок по времени
Я против войны в Украине!
Портфолио
- TMM, дизайн сайта по продаже одеждынет просмотров
- Soyfa, дизайн сайта по продаже мягкой мебелинет просмотров
- Santos, дизайн новогоднего сайтанет просмотров
- Каталог и продажа косметики онлайн1 просмотр
- Логонет просмотров
- FIVVER, рекламное агентство1 просмотр
- Пример рекламы сайтанет просмотров
- Логонет просмотров
- Лого2 просмотра
Дизайн сайтов
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