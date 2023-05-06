khodjaevmsh

Максуд Ходжаев khodjaevmsh

 
25 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
ИТ специалист для вашего стартапа и бизнеса

Я 23 летний веб-разработчик из Узбекистана, занимаюсь разработкой уже более 3+, хочу предоставить

свои услуги в качестве фрилансера.

Hard Skills:

  • Качественная и адаптивная вёрстка приложения с анимациями.

  • Разработка высоконагруженных систем.

Технологии:

HTML5, CSS3, Javascript, ReactJS, React Native, Python, Django Framework, Django Rest Framework, Database, PostgreSQL, MySQL

Ответственность:

  • готов приступить уже

  • всегда довожу дело до конца

  • не нарушаю сроков

  • всегда на связи

Связь:
Telegram : https://t.me/khodjaevmsh
Email : [email protected]

Тел: +998 (90) 635-10-01

Портфолио:

  • https:/botcommerce.io/ - (Веб приложение, Телеграм боты) Платформа для создания интернет магазина в телеграм боте, которая включает в себя собственную панель управления для аналитики.

  • https://crmneo.com/ - (Веб приложение) CRM система для учета расходов и автоматизации всех системных задач учебного центра. Визуализация статистик для легкого восприятия и анализа данных.

  • https://garage24.uz/ - (Мобильное и веб приложение) Проект для автолюбителей, с помощью которого можно оплачивать штрафы, покупать детали и аксессуары для машины.