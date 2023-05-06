ИТ специалист для вашего стартапа и бизнеса

Я 23 летний веб-разработчик из Узбекистана, занимаюсь разработкой уже более 3+, хочу предоставить

свои услуги в качестве фрилансера.

Hard Skills:

Качественная и адаптивная вёрстка приложения с анимациями.

Технологии:

HTML5, CSS3, Javascript, ReactJS, React Native, Python, Django Framework, Django Rest Framework, Database, PostgreSQL, MySQL

Ответственность:

всегда на связи

всегда довожу дело до конца

Связь:

Telegram : https://t.me/khodjaevmsh

Email : [email protected]

Тел: +998 (90) 635-10-01



Портфолио:

https:/botcommerce.io/ - (Веб приложение, Телеграм боты) Платформа для создания интернет магазина в телеграм боте, которая включает в себя собственную панель управления для аналитики.

https://crmneo.com/ - (Веб приложение) CRM система для учета расходов и автоматизации всех системных задач учебного центра. Визуализация статистик для легкого восприятия и анализа данных.