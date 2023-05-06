Я 23 летний веб-разработчик из Узбекистана, занимаюсь разработкой уже более 3+, хочу предоставить
свои услуги в качестве фрилансера.
Hard Skills:
Качественная и адаптивная вёрстка приложения с анимациями.
Разработка высоконагруженных систем.
Технологии:
HTML5, CSS3, Javascript, ReactJS, React Native, Python, Django Framework, Django Rest Framework, Database, PostgreSQL, MySQL
Ответственность:
готов приступить уже
всегда довожу дело до конца
не нарушаю сроков
всегда на связи
Связь:
Telegram : https://t.me/khodjaevmsh
Email : [email protected]
Тел: +998 (90) 635-10-01
Портфолио:
https:/botcommerce.io/ - (Веб приложение, Телеграм боты) Платформа для создания интернет магазина в телеграм боте, которая включает в себя собственную панель управления для аналитики.
https://crmneo.com/ - (Веб приложение) CRM система для учета расходов и автоматизации всех системных задач учебного центра. Визуализация статистик для легкого восприятия и анализа данных.
https://garage24.uz/ - (Мобильное и веб приложение) Проект для автолюбителей, с помощью которого можно оплачивать штрафы, покупать детали и аксессуары для машины.