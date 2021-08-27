Предлагаю услуги по видеомонтажу видеороликов

Предлагаю услуги по видеомонтажу видеороликов на ютуб, тикток, инстаграм, праздники и мероприятия, презентации и т.д. При заказе сделка будет выглядеть примерно так:

Вы даёте мне ссылку на диск с нужными материалами и по возможности даёте мне план видео. Потом через несколько дней (1-3 рабочих дня) я присылаю вам видео, но в плохом качестве, что бы вы могли мне сказать о чём - то, что вам не понравилось, а так же что бы вы могли убедиться в том, что работа выполнена и убедиться в её качестве. После этого вы платите мне мою плату за монтаж и я присылаю вам это же видео, но в хорошем качестве.

Все вопросы скидывайте в личные сообщения.