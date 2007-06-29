Окончил Южно Российский Государственный Технологический университет. Специальность: Информационные системы и технологии.

С 1998 года имею опыт работы с компьютером.

С 1999 года опыт программирования в средах Delphi, Visual Basic.

С 2000 года занимался web-мастерингом и web-программированием.

В 2005 году организовали студию дизайна.