kickass

Павел kickass

 
27 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
  • 2$/1000знаков
  • 12000 знаков в день
  • уникальность текстов
  • оригинальность наполнения
  • эффективное выполнение задач в положенные временные рамки
примеры моих работ:

https://docs.google.com/document/d/1EZBMDJqjs162UCdb3Kt4KpzrjMXujBWZfgbJ8LwhS58/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1F_7ujYFY-imNEz9D8tgqUUKYZSdw6LLaMq98ieyfYfU/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1OmdXQHGWRQEEpfkqCf_aGX3CDFJkSw-wr0mEis0kABo/edit?usp=sharing

Отзывы заказчиков

bolgarka_ukr
38 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$2
10 баллов
4 года назад
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Отличный исполнитель: четко, быстро, без лишних вопросов!
всё как по маслу, заказчик выполняет обязательства.
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