- 2$/1000знаков
- 12000 знаков в день
- уникальность текстов
- оригинальность наполнения
- эффективное выполнение задач в положенные временные рамки
https://docs.google.com/document/d/1EZBMDJqjs162UCdb3Kt4KpzrjMXujBWZfgbJ8LwhS58/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1F_7ujYFY-imNEz9D8tgqUUKYZSdw6LLaMq98ieyfYfU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1OmdXQHGWRQEEpfkqCf_aGX3CDFJkSw-wr0mEis0kABo/edit?usp=sharing
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
4 года назад
Отличный исполнитель: четко, быстро, без лишних вопросов!
Ответный отзыв
всё как по маслу, заказчик выполняет обязательства.