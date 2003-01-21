?Вам нужен веб или мобайл? Это ко мне ?

Имею опыт создания UX/UI вашего сайта в Figma:

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Работаю cам — без менеджеров, представителей и подмастерий.

Буду разбираться с тем, как можно упростить их взаимодействие с продуктом, находить решения, которые позволяют запустить продукт как можно раньше, отталкиваться от них и готовить ровно то, что нужно для разработки и поддержки продукта.

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