kikin_g

Артем kikin_g

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

?Вам нужен веб или мобайл? Это ко мне ?

Имею опыт создания UX/UI вашего сайта в Figma:

  • Онлайн сервисы

  • Личные кабинеты

  • Мобильные версии

Работаю cам — без менеджеров, представителей и подмастерий.

Буду разбираться с тем, как можно упростить их взаимодействие с продуктом, находить решения, которые позволяют запустить продукт как можно раньше, отталкиваться от них и готовить ровно то, что нужно для разработки и поддержки продукта.

Связь:

  • Личные сообщения Weblancer

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