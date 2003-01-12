Напечаю работу (реферат, доклад, статья, научная работа), делаю презентации (Canva, Power Point), репетитор онлайн

Образование:

Среднее: Гимназия №40, г. Тараз

Студент Каспийский общественный университет (CaspianUniversity), 2 курс, группа «Менеджмент»

Личные качества:

Коммуникабельность, усидчивость, ответственность, организованность, амбициозность, аналитический склад ума, оптимизм, стремление к саморазвитию, честность

Ключевые навыки:

· Возможность работать с разнообразной информацией и быстро ее усваивать;

· Знание компьютера, программы MS Office и др. программ

· Умение планировать, организовывать и анализировать выполнение задач.

· Умение работать в команде.

Опыт работы:

· Август 2019 – май 2020 –стажировка в торговой компании ТОО «Азамат» г. Тараз;

· Декабрь 2020 – стажировка в магазине MultiDom г. Тараз (консультант)

· Май 2021 – Август 2021 – продавец-кассир Амедео «Центральная Азия» Pandora г. Тараз

Достижения:

· Начиная с 7 класса посещала кружок «Краеведение» и писала научные работы по теме

«Экология и защита окружающей среды». С этой темой участвовала в городской

олимпиаде, где дважды занимала 1 места, и была участником в областных конкурсах

по защите научного проекта.

· Весной 2019 года стала победителем в Республиканском отборе Международного конкурса

проектов «Климатическая Шкатулка» в г. Астана, а затем представляла Республику

Казахстан в этом конкурсе, в г. Алматы, где приняло участие около 14 стран СНГ.

· Моя научная работа была признана, как «Лучший проект практического применения».

· Осенью 2019 г. участвовала в Республиканском конкурсе видеопроектов по защите

окружающей среды и заняла 3 место среди 100 других участников.

· С 8 по 10 класс состояла в клубе «Робототехника»; являлась участником городских

конкурсов.

· Участвовала в Республиканской конференции, приуроченной ко Дню защиты детей.

· Являюсь активным участником международной студенческой организации “Enactus” Каспийского общественного университета (Caspian University), состою в отделах Project team; HR; Speaking Department

· На данный момент президет команды Enactus CU

· Вместе с проектной командой работаем над реализацией социально-коммерческого проекта “Special Ones” (inst: @speciolones.kz)

· 3-е место, бронзовые призеры EXPO 2021 ENACTUS Kazakhstan (команда Enactus CU)

Участвовала в тренингах от ведущих компаний: Beeline, SberBank, Enactus Kazakhstan