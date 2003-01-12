Образование:
Среднее: Гимназия №40, г. Тараз
Студент Каспийский общественный университет (CaspianUniversity), 2 курс, группа «Менеджмент»
Личные качества:
Коммуникабельность, усидчивость, ответственность, организованность, амбициозность, аналитический склад ума, оптимизм, стремление к саморазвитию, честность
Ключевые навыки:
· Возможность работать с разнообразной информацией и быстро ее усваивать;
· Знание компьютера, программы MS Office и др. программ
· Умение планировать, организовывать и анализировать выполнение задач.
· Умение работать в команде.
Опыт работы:
· Август 2019 – май 2020 –стажировка в торговой компании ТОО «Азамат» г. Тараз;
· Декабрь 2020 – стажировка в магазине MultiDom г. Тараз (консультант)
· Май 2021 – Август 2021 – продавец-кассир Амедео «Центральная Азия» Pandora г. Тараз
Достижения:
· Начиная с 7 класса посещала кружок «Краеведение» и писала научные работы по теме
«Экология и защита окружающей среды». С этой темой участвовала в городской
олимпиаде, где дважды занимала 1 места, и была участником в областных конкурсах
по защите научного проекта.
· Весной 2019 года стала победителем в Республиканском отборе Международного конкурса
проектов «Климатическая Шкатулка» в г. Астана, а затем представляла Республику
Казахстан в этом конкурсе, в г. Алматы, где приняло участие около 14 стран СНГ.
· Моя научная работа была признана, как «Лучший проект практического применения».
· Осенью 2019 г. участвовала в Республиканском конкурсе видеопроектов по защите
окружающей среды и заняла 3 место среди 100 других участников.
· С 8 по 10 класс состояла в клубе «Робототехника»; являлась участником городских
конкурсов.
· Участвовала в Республиканской конференции, приуроченной ко Дню защиты детей.
· Являюсь активным участником международной студенческой организации “Enactus” Каспийского общественного университета (Caspian University), состою в отделах Project team; HR; Speaking Department
· На данный момент президет команды Enactus CU
· Вместе с проектной командой работаем над реализацией социально-коммерческого проекта “Special Ones” (inst: @speciolones.kz)
· 3-е место, бронзовые призеры EXPO 2021 ENACTUS Kazakhstan (команда Enactus CU)
Участвовала в тренингах от ведущих компаний: Beeline, SberBank, Enactus Kazakhstan