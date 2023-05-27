Дизайнер сайтов UI/UX дизайнер. Учусь в экономическом университете на 4 курсе. Веду активный образ жизни (тягаю железки в зале, играю в баскетбол, прыгаю на скакалке и т.п.) Свободно говорю на английском. Всегда открыт к новым проектам!

Я против войны в Украине !