kimychh_24

Константин kimychh_24

 
23 годаРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Была
7 месяцев назад
Дизайнер сайтов

UI/UX дизайнер.

Учусь в экономическом университете на 4 курсе.

Веду активный образ жизни (тягаю железки в зале, играю в баскетбол, прыгаю на скакалке и т.п.)

Свободно говорю на английском.

Всегда открыт к новым проектам!