Константин kimychh_24kimychh_24
23 годаРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Была
7 месяцев назад
Дизайнер сайтов
UI/UX дизайнер.
Учусь в экономическом университете на 4 курсе.
Веду активный образ жизни (тягаю железки в зале, играю в баскетбол, прыгаю на скакалке и т.п.)
Свободно говорю на английском.
Всегда открыт к новым проектам!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Дизайн магазина экипировки для серфинга4 просмотра
- Концепт сериала "Лунный рыцарь"12 просмотров
- Спортзал "Aesthetics", первый экран15 просмотров
- Школа английского, первый экран15 просмотров