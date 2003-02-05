junior fullstack/sysadmin

имею большой опыт работы с языками Elixir/OTP, Python, Rust, C++, Zig, Haskell. всю жизнь пользуюсь линуксом, владею навыками настройки серверов (VPS, SSH, FTP, cron, systemd), умею настраивать всё как надо чтоб работало бесперебойно. разрабатываю в основном что-то консольное либо сервер-сайд, относительно недавно начала изучать фронтенд, могу что-то сверстать без фреймворков либо сделать что-то полноценное на Phoenix Framework (1.7.0). есть опыт разработки ботов для VK, разработки API для своих проектов (небольшие нишевые сайты), консольных приложений под линукс, веб-скраперов, bash скриптов и многого другого. коммерческий опыт ограничивался лишь небольшими редкими заказами в силу жизненных обстоятельств. за свою работу ручаюсь своей репутацией, готова к сотрудничеству и критике.