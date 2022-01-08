Сайты, лендинги и брендинг професиионально

Привет, я Кира, со своей командой я профессионально делаю сайты и брендинг.

Давайте знакомиться, я быстро отвечаю и помогу сориентироваться в выборе дизайна и бюджета.

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1. Разработала креативные решения для 20+ компаний, среди которых: Пап Джонс, SOK, Dr.Koffer, Apollax Managment, Apollax Space, Realtybook и другие.

2. Управляю креативной командой (маркетологи, дизайнеры, копирайтеры, web-дизайнеры, front-end разработчики) и имею базу контактов креативных специалистов, которую постоянно обновляю.

3. Тренирую насмотренность, отслеживаю и исследую изменения рынков и потребительских трендов на локальном и глобальном рынке в сферах: общепит, фудтех, общественные пространства, окружающая среда, мода.

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Портфолио можно увидеть тут https://www.instagram.com/sutforma/