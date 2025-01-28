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Сергей Кириша
kirian90
kirian90
35 лет
9 лет на
фриланс
-бирже
Был
3 месяца назад
3d artist
Выполняю такие виды работ:
3d визуализация;
3d моделирование;
чертежи
Портфолио
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Моделирование и визуализация панелей в интерьере
1 просмотр
Моделирование и визуализация панелей в интерьере
1 просмотр
Моделирование и визуализация панелей в интерьере
нет просмотров
Визуализация санузла
16 просмотров
Визуализация санузла
12 просмотров
Визуализация спальни
15 просмотров
Визуализация спальни
11 просмотров
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