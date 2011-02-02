Отлично владею ручной графикой.студент 3- его курса МГАСК.знаю Corel Draw,Photoshop,3d max.Креативен,трудолюив,ответсвеннен.чувствую стиль,знаю мировые тенденции в дизайне.
имею начальные навыки веб дизайна.
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Портфолио
- Компьютерный стол1001 просмотр
Иконки и Пиксель-арт
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#588
Наружная реклама
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#691
Фирменный стиль
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#710
Интерьеры и Экстерьеры
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#723
3D-графика
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#953
Дизайн продукции
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#1026
Иллюстрации и Рисунки
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#1724
Баннеры
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#1776
Логотипы и Знаки
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#2017
Обработка фотографий
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#2997
Дизайн сайтов
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