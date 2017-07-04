kirill22031

Копирайт, рерайт, перевод текстов

Вам нужны действительно качественные тексты, а не замена слов? Тогда вы по адресу. В независимости от тематики все тексты пишутся на доступном языке и понятны любому читателю. Перед сдачей каждый текст проходит проверку на наличие ошибок и опечаток. Строго выполняю все договоренности и условия ТЗ.

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- продающие тексты;

- копирайтинг;

- СЕО-копирайтинг;

- рерайтинг;

- наполнение интернет-магазинов;

- художественные статьи.