Кирилл Брындин kirill_bryndinkirill_bryndin
Занимаюсь веб-программированием на платформе .Net. Работаю со следующими технологиями: C#, Asp.Net MVC, Entity Framework, WebApi, Git. БД MS SQL Server. Есть опыт в написании запросов, хранимых процедур, функций к MS SQL. Есть опыт в написании модульных и интеграционных тестов. Для фронтенда использую HTML, CSS, JavaScript.
ОБРАЗОВАНИЕ (высшее)
Инженер по радиоэлектронике
КУРСЫ
Компьютерная академия ШАГ
Разработка программного обеспечения (платформа .NET)
• язык программирования C
• язык программирования C ++
• Язык программирования C #
• Технология доступа к базе данных ADO.NET
• Программирование и администрирование СУБД MS SQL Server
• Система для создания клиентских приложений Windows WPF
• Технология WCF
• Языки программирования JavaScript
• язык разметки страницы HTML
• Страница внешнего вида описания языка CSS
• Платформа ASP.NET MVC
EPAM training-center
Разработка веб-приложений на платформе ASP.NET
• Язык программирования C #
• Модульное и интеграционное тестирование
• Разработка для СУБД MSSQL
• Управление базой данных и администрирование в SQL Server Management Studio.
• Технология доступа к базе данных ADO.NET
• Технология доступа к базе данных Entity Framework
• Платформа ASP.NET MVC
• Платформа ASP.NET Core
• Технология WCF
• Система для создания клиентских приложений Windows WPF
• Git
ОПЫТ РАБОТЫ
Инженер по ремонту компьютерной техники, оргтехники, заправке и восстановлению картриджей (Июль 2016 - Апрель 2018)
Программист .NET (Апрель 2018 - Март 2020)
• Поддержка и добавление нового функционала для CRM и сайтов avtobus1.ru, avtobustrans.ru, roadbus.ru, edembus.ru на C#, ASP.NET MVC.
• Использование Entity Framework для доступа к базе данных.
• Написание запросов для получения данных из базы данных с использованием LINQ TO SQL.
• Написание сценариев SQL для создания объектов MS SQL. Написание запросов, хранимых процедур для MS SQL.
• Использование GIT для контроля версий разрабатываемых приложений.
• Написание сервисов WEB API для взаимодействия сайтов и CRM.
• Написание модульных и интеграционных тестов.
• Использование Html, Css и JavaScript для создания пользовательского интерфейса.
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