kirill_bryndin

Кирилл Брындин kirill_bryndin

 
30 летБеларусь/Гомель
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
.Net разработчик

Занимаюсь веб-программированием на платформе .Net. Работаю со следующими технологиями: C#, Asp.Net MVC, Entity Framework, WebApi, Git. БД MS SQL Server. Есть опыт в написании запросов, хранимых процедур, функций к MS SQL. Есть опыт в написании модульных и интеграционных тестов. Для фронтенда использую HTML, CSS, JavaScript. 

ОБРАЗОВАНИЕ (высшее)

﻿Инженер по радиоэлектронике

КУРСЫ    

Компьютерная академия ШАГ                                                                         

Разработка программного обеспечения  (платформа .NET)

         • язык программирования C

         • язык программирования C ++

         • Язык программирования C #

         • Технология доступа к базе данных ADO.NET

         • Программирование и администрирование СУБД MS SQL Server

         • Система для создания клиентских приложений Windows WPF

         • Технология WCF

         • Языки программирования JavaScript

         • язык разметки страницы HTML

         • Страница внешнего вида описания языка CSS

         • Платформа ASP.NET MVC

EPAM training-center                                                                                                 

Разработка веб-приложений на платформе ASP.NET 

         • Язык программирования C #

         • Модульное и интеграционное тестирование

         • Разработка для СУБД MSSQL

         • Управление базой данных и администрирование в SQL Server Management Studio.

         • Технология доступа к базе данных ADO.NET

         • Технология доступа к базе данных Entity Framework

         • Платформа ASP.NET MVC

         • Платформа ASP.NET Core

         • Технология WCF

         • Система для создания клиентских приложений Windows WPF

         • Git

ОПЫТ РАБОТЫ

Инженер по ремонту компьютерной техники, оргтехники, заправке и восстановлению картриджей (Июль 2016 - Апрель 2018)

Программист .NET (Апрель 2018 - Март 2020)

• Поддержка и добавление нового функционала для CRM и сайтов avtobus1.ruavtobustrans.ru,  roadbus.ruedembus.ru  на  C#, ASP.NET MVC.

• Использование Entity Framework для доступа к базе данных.

• Написание запросов для получения данных из базы данных с использованием LINQ TO SQL.

• Написание сценариев SQL для создания объектов MS SQL. Написание запросов, хранимых процедур для MS SQL.

• Использование GIT для контроля версий разрабатываемых приложений.

• Написание сервисов WEB API для взаимодействия сайтов и CRM.

• Написание модульных и интеграционных тестов.

• Использование Html, Css и JavaScript для создания пользовательского интерфейса.

JavascriptHTMLCSSGitASP.NETADO.NETSQL