.Net разработчик

Занимаюсь веб-программированием на платформе .Net. Работаю со следующими технологиями: C#, Asp.Net MVC, Entity Framework, WebApi, Git. БД MS SQL Server. Есть опыт в написании запросов, хранимых процедур, функций к MS SQL. Есть опыт в написании модульных и интеграционных тестов. Для фронтенда использую HTML, CSS, JavaScript.

ОБРАЗОВАНИЕ (высшее)

﻿Инженер по радиоэлектронике

КУРСЫ

Компьютерная академия ШАГ

Разработка программного обеспечения (платформа .NET)

• язык программирования C

• язык программирования C ++

• Язык программирования C #

• Технология доступа к базе данных ADO.NET

• Программирование и администрирование СУБД MS SQL Server

• Система для создания клиентских приложений Windows WPF

• Технология WCF

• Языки программирования JavaScript

• язык разметки страницы HTML

• Страница внешнего вида описания языка CSS

• Платформа ASP.NET MVC

EPAM training-center

Разработка веб-приложений на платформе ASP.NET

• Язык программирования C #

• Модульное и интеграционное тестирование

• Разработка для СУБД MSSQL

• Управление базой данных и администрирование в SQL Server Management Studio.

• Технология доступа к базе данных ADO.NET

• Технология доступа к базе данных Entity Framework

• Платформа ASP.NET MVC

• Платформа ASP.NET Core

• Технология WCF

• Система для создания клиентских приложений Windows WPF

• Git

ОПЫТ РАБОТЫ

Инженер по ремонту компьютерной техники, оргтехники, заправке и восстановлению картриджей (Июль 2016 - Апрель 2018)

Программист .NET (Апрель 2018 - Март 2020)

• Поддержка и добавление нового функционала для CRM и сайтов avtobus1.ru, avtobustrans.ru, roadbus.ru, edembus.ru на C#, ASP.NET MVC.

• Использование Entity Framework для доступа к базе данных.

• Написание запросов для получения данных из базы данных с использованием LINQ TO SQL.

• Написание сценариев SQL для создания объектов MS SQL. Написание запросов, хранимых процедур для MS SQL.

• Использование GIT для контроля версий разрабатываемых приложений.

• Написание сервисов WEB API для взаимодействия сайтов и CRM.

• Написание модульных и интеграционных тестов.

• Использование Html, Css и JavaScript для создания пользовательского интерфейса.