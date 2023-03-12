kirill_kudrya

Видеомонтаж

Здравствуйте!

Меня зовут Кирилл.

Я веду свой канал на youtube и занимаюсь монтажом видео.

Сделаю монтаж видео для вас - красиво, оперативно, с душой, опираясь на ваши пожелания.

Получите

-удаление неудачных моментов

-переходы с кадра на кадр

-наложение музыки и звука

-наложение текста

-склейка кадров



и многое другое по запросу

Каждый заказ обсуждается индивидуально.

Всё это выведет ваш видеоролик на новый уровень и сделает его максимально приятным и комфортным для просмотра.



Ссылка на мой YouTube канал https://www.youtube.com/channel/UCKPc_Qrcbz-239XvVTpbScQ/

Стоимость монтажа каждого видео обговаривается индивидуально, зависит от длительности исходника, его качества и итога на выходе.

Готов к долгосрочному сотрудничеству