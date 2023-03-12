kirill_kudrya

Кирилл kirill_kudryakirill_kudrya
34 годаРоссия/Москва
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Видеомонтаж
Здравствуйте!
Меня зовут Кирилл.
Я веду свой канал на youtube и занимаюсь монтажом видео.
Сделаю монтаж видео для вас - красиво, оперативно, с душой, опираясь на ваши пожелания.
Получите
-удаление неудачных моментов
-переходы с кадра на кадр
-наложение музыки и звука
-наложение текста
-склейка кадров
и многое другое по запросу
Каждый заказ обсуждается индивидуально.
Всё это выведет ваш видеоролик на новый уровень и сделает его максимально приятным и комфортным для просмотра.
Ссылка на мой YouTube канал https://www.youtube.com/channel/UCKPc_Qrcbz-239XvVTpbScQ/
Стоимость монтажа каждого видео обговаривается индивидуально, зависит от длительности исходника, его качества и итога на выходе.
Готов к долгосрочному сотрудничеству
Я против войны в Украине!