kirillgreen

Кирилл Олейниченко kirillgreen

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • CS-Cart — внедрение PHP скриптов

    $250

    Мы делаем на движке CS-Cart, по сути, усовершенствованную копию сайта http://new-rus.tv/, который сейчас работает на связке Joomla + свои скрипты. Сервис представляет собой магазин, который продает логины/пароли, вводимые клиентом в свою спутниковую приставку. Сервис работает ...

    PHPJoomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад