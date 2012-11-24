kirillgreen

Мы делаем на движке CS-Cart, по сути, усовершенствованную копию сайта http://new-rus.tv/, который сейчас работает на связке Joomla + свои скрипты. Сервис представляет собой магазин, который продает логины/пароли, вводимые клиентом в свою спутниковую приставку. Сервис работает ...