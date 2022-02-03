kirillingoo

Кирилл Владимиров kirillingookirillingoo
25 летРоссия/Чебоксары
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Красивые страницы радуют глаза!!! Делаю быстро и надежно.
Моя цель - помочь клиенту с делом!
Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Договариваюсь адекватные цены.
- Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Даю гарантию на работу. В течение недели исправлю и, если надо, дополню.
Есть возможность работать по договору (безнал)
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Где учился?
Учился я сам. Основывать все не спеша, накладывать знания равномерно друг на друга это очень эффективно и дает хороший фундамент для будущего развития.
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- всегда на связи
Род занятий:
- Верстка. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Figma, Zeplin
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), SASS(SCSS,) JS, JQ, Flexbox, БЭМ.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- ВК
- INST
Действие аккаунта приостановлено!