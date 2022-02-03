kirillingoo

Красивые страницы радуют глаза!!! Делаю быстро и надежно.

Моя цель - помочь клиенту с делом!

Работая со мной вы экономите:

Деньги. Договариваюсь адекватные цены.

Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

Даю гарантию на работу. В течение недели исправлю и, если надо, дополню.

Есть возможность работать по договору (безнал)

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Где учился?

Учился я сам. Основывать все не спеша, накладывать знания равномерно друг на друга это очень эффективно и дает хороший фундамент для будущего развития.

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- всегда на связи

Род занятий:

- Верстка. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Figma, Zeplin

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), SASS(SCSS,) JS, JQ, Flexbox, БЭМ.

Связь:

* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком