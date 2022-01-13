Привет!
На связи Белгород. Меня зовут Кирилл и я веб-дизайнер. Три года назад мне исполнилось 30 лет. Люблю круглые числа
и довольных заказчиков. Дизайн ради дизайна — это не про меня. Сайт должен работать, и я сделаю вам современный и клевый дизайн.
Я за переписку
Ведь что написано пером, как говорится...А значит, я точно ничего не упущу и не стану лишний раз дергать вас.
Но и пообщаться голосом для меня не проблема. Так что пишите/звоните — отвечаю оперативно!
Telegram: @sanich2k
Электронная почта: [email protected]
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Работаю по предоплате 20%
Чтобы быть уверенным в нашем сотрудничестве. Но если вариант с предоплатой вас не устроит, то думаю, мы сможем найти компромисс.
К любым правкам и их количеству отношусь спокойно. Я так же как и вы хочу, чтобы наш проект был отполирован до блеска. А брать деньги за перекрашивание иконок или изменения формы кнопок, ну такое. Поэтому
Все правки делаю бесплатно
Но если вдруг мой дизайн вам пришелся не по душе и правки его не спасли. Всякое бывает ведь, все мы люди. То волноваться не стоит
Верну предоплату
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Оплата
ЮMoney 410014963832420
Visa 4377 7237 4270 4764
Или же можем обсудить удобный вам способ оплаты.
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