☆☆☆ Дизайн «не как у всех» ☆ Конкуренты обзавидуются☺

Привет!

На связи Белгород. Меня зовут Кирилл и я веб-дизайнер. Три года назад мне исполнилось 30 лет. Люблю круглые числа

и довольных заказчиков. Дизайн ради дизайна — это не про меня. Сайт должен работать, и я сделаю вам современный и клевый дизайн.

Я за переписку

Ведь что написано пером, как говорится...А значит, я точно ничего не упущу и не стану лишний раз дергать вас.

Но и пообщаться голосом для меня не проблема. Так что пишите/звоните — отвечаю оперативно!

Telegram: @sanich2k

Электронная почта: [email protected]

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Работаю по предоплате 20%

Чтобы быть уверенным в нашем сотрудничестве. Но если вариант с предоплатой вас не устроит, то думаю, мы сможем найти компромисс.

К любым правкам и их количеству отношусь спокойно. Я так же как и вы хочу, чтобы наш проект был отполирован до блеска. А брать деньги за перекрашивание иконок или изменения формы кнопок, ну такое. Поэтому

﻿Все правки делаю бесплатно

Но если вдруг мой дизайн вам пришелся не по душе и правки его не спасли. Всякое бывает ведь, все мы люди. То волноваться не стоит

Верну предоплату

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Оплата

ЮMoney 410014963832420

Visa 4377 7237 4270 4764

Или же можем обсудить удобный вам способ оплаты.