Удобно, качественно и в срок - вертска сайтов по правилам Pixel Perfect, кроссбраузерным валидным кодом, БЭМ, адаптивность, Flexbox, CSS, HTML, JS

﻿﻿Качественно и в срок!!!!

Гарантия на верстку: После передачи готового проекта, совершенно бесплатно и сразу исправлю свои ошибки, которые были пропущены при приеме работы и замечены позже

Обучался Web разработке на языке Java Script под менторством опытных разработчиков из аутсорс компании attractor-software.com, на организованных ими курсах - Attractor School. Обучение проходило на практике, решали реальные задачи (фронтенд, бэкэнд, системное администрирование, мененджмент, документирование, автоматизированное тестирование).

﻿﻿Ключевые навыки:

Верстка HTML, CSS.

Работа с препроцессорами (Less/Sass/Scss)

﻿Кроссбраузерная и адаптивная верстка

JS, Jquery

БЭМ

Flexbox

﻿Примеры моих работ:

﻿Контакты:

Telegram: https://t.me/majsnerk

WhatsApp: +996(550)73-75-55