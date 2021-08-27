Кирилл Майснер kirillmajsnerkirillmajsner
25 летКиргизия/Бишкек
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Удобно, качественно и в срок - вертска сайтов по правилам Pixel Perfect, кроссбраузерным валидным кодом, БЭМ, адаптивность, Flexbox, CSS, HTML, JS
Качественно и в срок!!!!
Гарантия на верстку: После передачи готового проекта, совершенно бесплатно и сразу исправлю свои ошибки, которые были пропущены при приеме работы и замечены позже
Обучался Web разработке на языке Java Script под менторством опытных разработчиков из аутсорс компании attractor-software.com, на организованных ими курсах - Attractor School. Обучение проходило на практике, решали реальные задачи (фронтенд, бэкэнд, системное администрирование, мененджмент, документирование, автоматизированное тестирование).
Ключевые навыки:
- Верстка HTML, CSS.
- Работа с препроцессорами (Less/Sass/Scss)
- Кроссбраузерная и адаптивная верстка
- JS, Jquery
- БЭМ
- Flexbox
Примеры моих работ:
Контакты:Почта: [email protected]
Telegram: https://t.me/majsnerk
WhatsApp: +996(550)73-75-55
Портфолио
- Golden Platform12 просмотров
- Верстка лендинга с анимацией15 просмотров
- Адаптивная верстка сайта товаров и чатом22 просмотра