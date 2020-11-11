kirillusichenko

Кирилл Усиченко kirillusichenko

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Вёрстка сайтов HTML5/CSS3/JS/JQuery . Валидный кроссбраузерный код с использованием BEM методологии.

Мои контакты:

О себе: 

Занимаюсь созданием сайтов-визиток, лендингов, магазинов, маркетплейсов, корпоративных сайтов. Также могу сверстать ваш макет на HTML5 + CSS3 + JS. 

Стоимость часа работы 8$.

Технологии:

  • HTML (HTML5)
  • CSS (CSS3)
  • Flexbox
  • BEM
  • Семантическая вёрстка
  • SCSS
  • GULP
  • JavaScript
  • JQuery
  • Использование спрайтов
Работа с:

  • Адаптивная, резиновая, кроссбраузерная вёрстка с использованием BEM методологии.
  • Вёрстка с Figma, Zeplin, Adobe photoshop.
  • CSS3/JS/JQuery Анимации.
Образование:

  • Студент. Экономическая кибернетика. Факультет информационных систем и технологий.
Оплата:

  • Не беру предоплату
  • Перевод на карту монобанк
Мои контакты:

Гарантирую:

  • Выполнять всё в сроки.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Постоянный online.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
  • Гарантия на верстку 1 неделя.