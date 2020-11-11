kirillusichenko

Вёрстка сайтов HTML5/CSS3/JS/JQuery . Валидный кроссбраузерный код с использованием BEM методологии.

Мои контакты:

Занимаюсь созданием сайтов-визиток, лендингов, магазинов, маркетплейсов, корпоративных сайтов. Также могу сверстать ваш макет на HTML5 + CSS3 + JS.

Стоимость часа работы 8$.

Технологии:

HTML (HTML5)

CSS (CSS3)

Flexbox

BEM

Семантическая вёрстка

SCSS

GULP

JavaScript

JQuery

Использование спрайтов

Адаптивная, резиновая, кроссбраузерная вёрстка с использованием BEM методологии.

Вёрстка с Figma, Zeplin, Adobe photoshop.

CSS3/JS/JQuery Анимации.

Студент. Экономическая кибернетика. Факультет информационных систем и технологий.

Не беру предоплату

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