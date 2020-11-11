Вёрстка сайтов HTML5/CSS3/JS/JQuery . Валидный кроссбраузерный код с использованием BEM методологии.
Мои контакты:
- Номер телефона: +380957508743
- e-mail: [email protected]
- Telegram(желательный способ связи): @kirillusichenko - https://t.me/kirillusichenko
- WhatsApp: +380957508743
- Skype: Kirill_Usichenko
Занимаюсь созданием сайтов-визиток, лендингов, магазинов, маркетплейсов, корпоративных сайтов. Также могу сверстать ваш макет на HTML5 + CSS3 + JS.
Стоимость часа работы 8$.
Технологии:
- HTML (HTML5)
- CSS (CSS3)
- Flexbox
- BEM
- Семантическая вёрстка
- SCSS
- GULP
- JavaScript
- JQuery
- Использование спрайтов
- Адаптивная, резиновая, кроссбраузерная вёрстка с использованием BEM методологии.
- Вёрстка с Figma, Zeplin, Adobe photoshop.
- CSS3/JS/JQuery Анимации.
- Студент. Экономическая кибернетика. Факультет информационных систем и технологий.
- Не беру предоплату
- Перевод на карту монобанк
- Номер телефона: +380957508743
- e-mail: [email protected]
- Telegram(желательный способ связи): @kirillusichenko - https://t.me/kirillusichenko
- WhatsApp: +380957508743
- Skype: Kirill_Usichenko
- Выполнять всё в сроки.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный online.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Гарантия на верстку 1 неделя.