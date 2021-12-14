kirillzemko

Frontend разработчик
С 2015 увлечен frontend разработкой, самостоятельно изучил HTML, CSS JavaScript. Постоянно практиковал свои навыки в программировании:
- разрабатывал сайты с нуля до загрузки на домен;
- верстал адаптивно для всех типов устройств;
- дорабатывал функционал сайтов с помощью чистого JavaScript ;
- ускорял страницы с помощью оптимизации изображений и кода;
- использовал в работе Bootstrap;
- работал с Figma и Photoshop для нарезки макетов.
В начале 2021 решил структурировать знания и поступил на курс Web разработки Яндекс.Практикуме, успешно закончил курсы, в портфолио появились достойные проекты.
Постоянно обучаюсь новому, изучаю React, отлично знаю html5 (верстаю по БЭМ).
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