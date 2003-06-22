3D Моделер в 3dsMax
Я 3D-моделер с 1-летним стажем, досконально владею такими программами как: Autodesk 3dsMax, Marvelous Designer, Adobe Photoshop.
Моделирую профессиональные 3D модели мебели разной сложности с правильной полигонной сеткой;
Создаю сложные текстуры тканей и прочих материалов;
Делаю реалистичные визуализации созданных моделей.
Портфолио
- Модель дивана Baxter fold46 просмотров
- Модель кресла Giorgetti Arabella39 просмотров
- Модель дивана Seoul30 просмотров
- Модель дивана Nicoletta41 просмотр