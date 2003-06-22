kirishetik

Кирил Кітіченко kirishetik

 
21 год
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
3D Моделер в 3dsMax

Я 3D-моделер с 1-летним стажем, досконально владею такими программами как: Autodesk 3dsMax, Marvelous Designer, Adobe Photoshop.

  • Моделирую профессиональные 3D модели мебели разной сложности с правильной полигонной сеткой;

  • Создаю сложные текстуры тканей и прочих материалов;

  • Делаю реалистичные визуализации созданных моделей.

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