kirivaha

Кирилл Черепахин kirivaha

 
37 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Разработка сайтов на Wordpress и Tilda. Seo-продвижение, реклама

Работаю веб-разработчиком и SEO специалистом уже более 10-и лет.

Предпочтение отдаю cms Wordpress, но также могу делать на других платформах (opencart, joomla, tilda, wix и прочее). 

В спектр услуг входит создание сайта по ключ:

  • изучение вашей ниши и конкуренции в ней
  • проработка структуры сайта исходя из ваших пожеланий или без них
  • наполнение сайта информацией
  • уникальный дизайн сайта
  • адаптивность для всех мобильных и десктопных устройств
  • тех. поддержка сайта
  • базовая seo-оптимизация
  • регистрация домена и хостинга.
Занимаюсь pixel-perfect версткой сайтов по макетам

У меня богатый опыт в запуске рекламных компаний в Google. 

Что касается seo-продвижения. Специализируюсь на внутренней и технической оптимизации сайта, наращивании ссылочной массы, составлении профессиональной семантики, и, самое главное: осуществляю максимально эффективное, комплексное продвижение, увеличиваю посещаемость (трафик, пф) - вывожу Ваши сайты в ТОП 10 по низко-, средне- и высокочастотным запросам

Зачем выбирать из лучшего - если есть идеальное!!

..а теперь о главном: я помогаю вашей компании перейти на онлайн уровень и начать получать онлайн-клиентов!!

В этом мне помогает многолетний опыт настройки рекламных компаний для совершенно разных видов коммерческой деятельности. Кроме того, я точно знаю, как нужно продвигать сайт в ТОП органической выдачи поисковиков. Для этого у меня есть запас наработанных стратегий и алгоритмов.

Что выбрать, рекламу или seo? Каждый бизнес уникален и для каждого нужен свой подход. Если вам нужны быстрые результаты, то вам точно подойдет реклама. Seo же в долгосрочной перспективе принесет вам бесплатный трафик клиентов на сайт.

Так что если Вас интересует продвижение сайта в топ 10 или рекламная компания для быстрого привлечения клиентов - Вы попали в десятку!!

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  • Текст на 2500 сбп на сьогодні

    $4

    Ищется копирайтер для написания текстов объемом 2500 символов на различные темы. Оплата 150 грн за текст. Требования: уникальность 100%, наличие списков и заголовков, текст должен быть на русском языке. Использование AI допустимо, но текст должен быть вичитанным и оригинальным.

    Написание текстов
    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Написать seo текст про печи камины

    Требуется написать SEO текст объемом 2000 знаков о печах и каминах. Необходимо проработать ключевые моменты, следуя подробному ТЗ для исполнителя. Оплата составляет 120 грн.

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Текст про подорожі в Україні

    $3

    Требуется написать статью о путешествиях в Украине объемом 2000 символов. Текст должен быть 100% уникальным. Срок выполнения - до 19:00 сегодня. Ожидается качественный и информативный контент, который привлечет внимание читателей.

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен тест 2000 сбп

    Требуется написать тематический текст объемом 2000 сбп о отдыхе в Сходнице. Уникальность должна составлять более 90%. Заказ срочный, необходимо выполнить сегодня.

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    3 года назад