Ищется копирайтер для написания текстов объемом 2500 символов на различные темы. Оплата 150 грн за текст. Требования: уникальность 100%, наличие списков и заголовков, текст должен быть на русском языке. Использование AI допустимо, но текст должен быть вичитанным и оригинальным.
Работаю веб-разработчиком и SEO специалистом уже более 10-и лет.
Предпочтение отдаю cms Wordpress, но также могу делать на других платформах (opencart, joomla, tilda, wix и прочее).
В спектр услуг входит создание сайта по ключ:
- изучение вашей ниши и конкуренции в ней
- проработка структуры сайта исходя из ваших пожеланий или без них
- наполнение сайта информацией
- уникальный дизайн сайта
- адаптивность для всех мобильных и десктопных устройств
- тех. поддержка сайта
- базовая seo-оптимизация
- регистрация домена и хостинга.
У меня богатый опыт в запуске рекламных компаний в Google.
Что касается seo-продвижения. Специализируюсь на внутренней и технической оптимизации сайта, наращивании ссылочной массы, составлении профессиональной семантики, и, самое главное: осуществляю максимально эффективное, комплексное продвижение, увеличиваю посещаемость (трафик, пф) - вывожу Ваши сайты в ТОП 10 по низко-, средне- и высокочастотным запросам
Зачем выбирать из лучшего - если есть идеальное!!
..а теперь о главном: я помогаю вашей компании перейти на онлайн уровень и начать получать онлайн-клиентов!!
В этом мне помогает многолетний опыт настройки рекламных компаний для совершенно разных видов коммерческой деятельности. Кроме того, я точно знаю, как нужно продвигать сайт в ТОП органической выдачи поисковиков. Для этого у меня есть запас наработанных стратегий и алгоритмов.
Что выбрать, рекламу или seo? Каждый бизнес уникален и для каждого нужен свой подход. Если вам нужны быстрые результаты, то вам точно подойдет реклама. Seo же в долгосрочной перспективе принесет вам бесплатный трафик клиентов на сайт.
Так что если Вас интересует продвижение сайта в топ 10 или рекламная компания для быстрого привлечения клиентов - Вы попали в десятку!!
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Потрібно написати статтю обсягом 2000 слів на тему подорожей в Україні. Вимога - 100% унікальність тексту. Термін виконання - до 19:00 сьогодні.Копирайтинг13 заявокЗакрыт3 года назад
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