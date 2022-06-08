Разработка сайтов на Wordpress и Tilda. Seo-продвижение, реклама

Работаю веб-разработчиком и SEO специалистом уже более 10-и лет.

Предпочтение отдаю cms Wordpress, но также могу делать на других платформах (opencart, joomla, tilda, wix и прочее).

В спектр услуг входит создание сайта по ключ:

изучение вашей ниши и конкуренции в ней

проработка структуры сайта исходя из ваших пожеланий или без них

наполнение сайта информацией

уникальный дизайн сайта

адаптивность для всех мобильных и десктопных устройств

тех. поддержка сайта

базовая seo-оптимизация

регистрация домена и хостинга.

Занимаюсь pixel-perfect версткой сайтов по макетам

У меня богатый опыт в запуске рекламных компаний в Google.

Что касается seo-продвижения. Специализируюсь на внутренней и технической оптимизации сайта, наращивании ссылочной массы, составлении профессиональной семантики, и, самое главное: осуществляю максимально эффективное, комплексное продвижение, увеличиваю посещаемость (трафик, пф) - вывожу Ваши сайты в ТОП 10 по низко-, средне- и высокочастотным запросам

Зачем выбирать из лучшего - если есть идеальное!!

..а теперь о главном: я помогаю вашей компании перейти на онлайн уровень и начать получать онлайн-клиентов!!

В этом мне помогает многолетний опыт настройки рекламных компаний для совершенно разных видов коммерческой деятельности. Кроме того, я точно знаю, как нужно продвигать сайт в ТОП органической выдачи поисковиков. Для этого у меня есть запас наработанных стратегий и алгоритмов.

Что выбрать, рекламу или seo? Каждый бизнес уникален и для каждого нужен свой подход. Если вам нужны быстрые результаты, то вам точно подойдет реклама. Seo же в долгосрочной перспективе принесет вам бесплатный трафик клиентов на сайт.

Так что если Вас интересует продвижение сайта в топ 10 или рекламная компания для быстрого привлечения клиентов - Вы попали в десятку!!