Разработчик HTML, CSS, JS, React

Я разработчик web-сайтов. Пишу их на основе HTML, CSS, JS. Также использую в работе React. Могу сделать сайт, веб-приложение, лендинг и адаптацию под любое устройство. Также могу доработать, отредактировать сайт или же пофиксить баги и переписать чистый и читабельний код. Занимаюсь этим уже 2 года.