kislotochka

Дизайнер рекламных креативов

Здравствуйте

Меня зовут Матвей, я дизайнер и хочу предложить вам плодотворное сотрудничество.

Я имею достаточный опыт в этой отрасли, чтобы удовлетворить ваши потребности, работаю со многими проектами, такими как, рекламные макеты, флаеры, шапки профилей и многое другое. Мои работы поднимут активность в вашем профиле или компании, а активность = потенциальные клиенты

Я хочу выложиться на полную за средства, которые вы вкладываете в СЕБЯ и в МЕНЯ.