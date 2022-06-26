kissamedin

Сания Кисамедин kissamedin

 
26 летКазахстан/Алматы
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Приветствую! Меня зовут Кисамедин Сания личный номер +7 771 013 6 013 мэйл [email protected]

Я специализируюсь в Психологии в данный момент получаю образование на магистратуре

имею опыт работы различных компаниях более 4-х лет а также предпринимательский опыт

считаю себя профессиональным делопроизводителем, и лучше всего на свете умею сокращать информацию

Также преимуществом считаю разностороннюю развитость и лень перечислять все свои способности хочется зарабатывать побыстрее преступить к делу

недостаточно оценок
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$10
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Отзывы заказчиков
pmk71
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$10
10 баллов
2 года назад
Проект по написанию текста на психофоруме!
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