Приветствую! Меня зовут Кисамедин Сания личный номер +7 771 013 6 013 мэйл [email protected]

Я специализируюсь в Психологии в данный момент получаю образование на магистратуре

имею опыт работы различных компаниях более 4-х лет а также предпринимательский опыт

считаю себя профессиональным делопроизводителем, и лучше всего на свете умею сокращать информацию

Также преимуществом считаю разностороннюю развитость и лень перечислять все свои способности хочется зарабатывать побыстрее преступить к делу