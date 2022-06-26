Приветствую! Меня зовут Кисамедин Сания личный номер +7 771 013 6 013 мэйл [email protected]
Я специализируюсь в Психологии в данный момент получаю образование на магистратуре
имею опыт работы различных компаниях более 4-х лет а также предпринимательский опыт
считаю себя профессиональным делопроизводителем, и лучше всего на свете умею сокращать информацию
Также преимуществом считаю разностороннюю развитость и лень перечислять все свои способности хочется зарабатывать побыстрее преступить к делу
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
2 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!