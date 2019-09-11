Приветствую тебя заказчик!Я работаю в фрилансе на протяжении пяти лет и многое умею. По образованию я программист и создавать сайты - мое хобби. Также я с легкостью могу выполнить и другие задачи: правки на сайте, работа в excel, перепечатка текстов, заполнение интернет-магазинов и т.д.
Я еще совсем новичок на этом сайте, но у меня большой опыт работы на других источниках фриланса. И я надеюсь, что вы поможете мне приобрести здесь рейтинг и стать хорошим исполнителем для вас.
Буду рада с вами сотрудничать.
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$2
10 баллов
6 лет назад
Ответный отзыв
Отлично
$8
10 баллов
6 лет назад
Отличный исполнитель. Сработали без единого исправления. Задача выполнена в максимально сжатые сроки.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую
$10
10 баллов
6 лет назад
Отзыв будет краток. В случае необходимости обращусь снова.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, быстрая оплата.