Приветствую тебя заказчик!Я работаю в фрилансе на протяжении пяти лет и многое умею. По образованию я программист и создавать сайты - мое хобби. Также я с легкостью могу выполнить и другие задачи: правки на сайте, работа в excel, перепечатка текстов, заполнение интернет-магазинов и т.д.

Я еще совсем новичок на этом сайте, но у меня большой опыт работы на других источниках фриланса. И я надеюсь, что вы поможете мне приобрести здесь рейтинг и стать хорошим исполнителем для вас.

Буду рада с вами сотрудничать.