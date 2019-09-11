kisslinkaya

Алина kisslinkaya

 
35 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Приветствую тебя заказчик!Я работаю в фрилансе на протяжении пяти лет и многое умею. По образованию я программист и создавать сайты - мое хобби. Также я с легкостью могу выполнить и другие задачи: правки на сайте, работа в excel, перепечатка текстов, заполнение интернет-магазинов и т.д.

Я еще совсем новичок на этом сайте, но у меня большой опыт работы на других источниках фриланса. И я надеюсь, что вы поможете мне приобрести здесь рейтинг и стать хорошим исполнителем для вас.

Буду рада с вами сотрудничать.

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Отзывы заказчиков

666Savage
Дарья 
30 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Макет
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
vanudaev
Иван 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$2
10 баллов
6 лет назад
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Хорошо
Отлично
Ответный отзыв
v-max56
Максим 
33 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Перепечатать текст с таблицами
Отличный исполнитель. Сработали без единого исправления. Задача выполнена в максимально сжатые сроки.
Отличный заказчик, рекомендую
Ответный отзыв
targetgroup88
Александр 
52 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Надо переделать баннеры.
Отзыв будет краток. В случае необходимости обращусь снова.
Хороший заказчик, быстрая оплата.
Ответный отзыв