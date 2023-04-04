Приветствую, друзья!👋
Создам современный и удобный дизайн для вашего бизнеса, который выполнит свою основную функцию - повышение продаж и узнаваемости бренда.
Я работаю с вами напрямую.
Учту все ваши пожелания и оперативно отвечу на вопросы.
Я выполняю:
-UI/UX дизайн;
-Прототипирование;
-Дизайн всех видов сайтов;
-Дизайн отдельных страниц сайтов;
-Адаптивный дизайн сайтов.
Связаться со мной:
e-mail: [email protected]
Skype: [email protected]
instagram: @kk_web_design
telegram: @kk_web_design
Телефон: +7-915-409-64-99
WhatsApp: +7-915-409-64-99
Facebook: https://www.facebook.com/ekaterina.kitaicheva/
Мое портфолио на Behance https://www.behance.net/kitaicheva
Как начать работу?
Eсли у вас уже есть ТЗ, направляйте его на почту [email protected].
Если нет, я направлю вам небольшой бриф для заполнения.
Как оплатить?
Банковская карта, ЯндексКошелек, безопасная сделка.
Аванс 50% от стоимости этапа работы или безопасная сделка.
Все правки вношу без дополнительной оплаты .
Постоянным клиентам хорошие скидки.
Звоните и пишите!
Буду рада сотрудничеству с вами!
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