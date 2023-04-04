💡Умный дизайн сайтов

Приветствую, друзья!👋

Создам современный и удобный дизайн для вашего бизнеса, который выполнит свою основную функцию - повышение продаж и узнаваемости бренда.

Я работаю с вами напрямую.

Учту все ваши пожелания и оперативно отвечу на вопросы.

Я выполняю:

-UI/UX дизайн;

-Прототипирование;

-Дизайн всех видов сайтов;

-Дизайн отдельных страниц сайтов;

-Адаптивный дизайн сайтов.

Связаться со мной:

e-mail : [email protected]

Skype : [email protected]

instagram : @kk_web_design

telegram : @kk_web_design

Телефон : +7-915-409-64-99

WhatsApp : +7-915-409-64-99

Facebook : https://www.facebook.com/ekaterina.kitaicheva/

Мое портфолио на Behance https://www.behance.net/kitaicheva

Как начать работу?

Eсли у вас уже есть ТЗ, направляйте его на почту [email protected].

Если нет, я направлю вам небольшой бриф для заполнения.

Как оплатить?

Банковская карта, ЯндексКошелек, безопасная сделка.

Аванс 50% от стоимости этапа работы или безопасная сделка.

Все правки вношу без дополнительной оплаты .

Постоянным клиентам хорошие скидки.

Звоните и пишите!

Буду рада сотрудничеству с вами!