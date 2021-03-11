kitekat_13

Екатерина Федосеева kitekat_13kitekat_13
26 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Выполню Вашу работу с интересом и желанием!
Здравствуйте! Готова сотрудничать с Вами.
Любознательна, открыта к новым предложениям, коммуникабельна, наблюдательна, усидчива.
Есть опыт в написании статей, как копирайт, так и рерайт - один год. Очень нравится работать с текстами. Готова развиваться и учиться чему-то новому.Легко обучаюсь. Ответственное отношение к работе, пунктуальность и грамотность со мной.
Действие аккаунта приостановлено!