kitekat_13

Выполню Вашу работу с интересом и желанием!

Здравствуйте! Готова сотрудничать с Вами.

Любознательна, открыта к новым предложениям, коммуникабельна, наблюдательна, усидчива.

Есть опыт в написании статей, как копирайт, так и рерайт - один год. Очень нравится работать с текстами. Готова развиваться и учиться чему-то новому.Легко обучаюсь. Ответственное отношение к работе, пунктуальность и грамотность со мной.