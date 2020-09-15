Анастасия Ланцева kitsa98kitsa98
Создаю дизайн для ваших продуктов с высоким удобством для пользователей. В рамках разработки анализирую целевую аудиторию и проектирую пользовательские сценарии. Делаю так, чтобы пользователю было комфортно находиться на сайте, просматривать его и находить необходимую информацию. Прорабатываем цели и закрываем возражения. Дополняю оформлением визуальной составляющей сайта на основе выявленных предпочтений пользователей.
Мои навыки:
Веб-дизайн
Мои специализации:
UX/UI
Landing Page
Дизайн сайтов
Моим приоритетом в работе является качество. В дизайне придерживаюсь принципов лаконичности. Считаю что в работе важное значение имеет грамотное сочетание цветов и форм, содержания текста и его подачи.
На каждом проекте выкладываюсь на 200%, приятно осознавать что ты можешь своими способностями быть полезным другим и делать их жизнь чуточку легче)
Обращайтесь, буду рада сотрудничать с Вами.
Как я работаю?
1. Заполнение брифа. Если у вас нет брифа на задание,я высылаю вам файл, в котором содержатся вопросы по проекту. Вы его заполняете, отправляете мне, вместе обсуждаем. После утверждения брифа переходим к следующему этапу.
2. Анализ. Я собираю информацию о пользователях, провожу анализ ЦА и конкурентов. Обсуждаем.
3. Прототипирование. На основе пользовательских сценариев и определенных функциональных блоков, я составляю прототип сайта. Он будет каркасом будущего дизайна. Прототип отражает взаимодействие компонентов между собой (при клике на какую кнопку какая форма откроется и тп). Прототип интерактивный, практически имитирующий работу сайта. Вы утверждаете прототип и затем переходим дальше.
4. Составление мудборда. Прорабатываем эмоциональную составляющую и настроение сайта. Утверждение.
5. Дизайн
Дизайн всего сайта на основе всех предыдущих этапов. Утверждение.
6. Адаптивная версия. Под мобильные устройства и планшеты. Размеры по желанию заказчика или стандартные. Возможно создание "резиновых" адаптивных и десктопной версий.
Давайте обсудим ваш проект? Свяжитесь со мной любым удобным для вас способом, я всегда на связи.
Telegram/WhatsApp +7(999)-232-44-21
E-mail [email protected]
Вконтакте vk.com/id157352858
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