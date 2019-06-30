kkarlson

Эдуард kkarlson

 
29 летУкраина/Киев
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Front-End developer

Work skills:

  • - Vue
  • - Nuxt
  • - Vuex
  • - Vue Router
  • - Javascrip
  • - HTM5, CSS3
  • - Pre-Processors: SASS, LESS
  • - JQuery
  • - CSS Frameworks
  • - Skills with Gulp.JS
  • - NPM
  • - Flexbox
  • - Skills with Zepplin, Figma
  • - Git
CSSFigmajQuerySASSVue.jsNuxt.jsGit
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
HawkWM
33 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Сверстать выпадающее меню по аналогии
Все было выполнено быстро и в точности с ТЗ. Скрипт успешно работает на всех устройствах!
ТЗ подробное и понятное, оплата моментально после принятия работы, всегда на связи. Заказчика рекомендую)
Ответный отзыв