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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
5 лет назад
Все было выполнено быстро и в точности с ТЗ. Скрипт успешно работает на всех устройствах!
Ответный отзыв
ТЗ подробное и понятное, оплата моментально после принятия работы, всегда на связи. Заказчика рекомендую)