UI/UX Designer , веб дизайнер

Junior веб дизайнер, окончила 3-месячный курс ShendrikovEducation

Имеется опыт работы с одностраничным сайтом и многостраничным сайтом для интернет магазина.

Разработка : дизайн одностраничного сайта, многостраничный сайт, редизайн, визитка, баннер.