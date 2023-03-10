Екатерина Бердникова kkateberddkkateberdd
25 летУкраина/Кривой Рог
год на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
UI/UX Designer , веб дизайнер
Junior веб дизайнер, окончила 3-месячный курс ShendrikovEducation
Имеется опыт работы с одностраничным сайтом и многостраничным сайтом для интернет магазина.
Разработка : дизайн одностраничного сайта, многостраничный сайт, редизайн, визитка, баннер.
Портфолио
- Визитка8 просмотров
- Прототип6 просмотров
- Одностраничный сайт7 просмотров
- Интеренет магазин одежды e-commerce6 просмотров