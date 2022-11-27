Салют, я Костя
Вот уже как 5 лет занимаюсь художественной татуировкой, и само собой рисованием.
Без проблем могу реализовать уникальный эскиз с абсолютно любыми твоими идеями и пожеланиями.
Рисую зачастую в Procreate, но так же владею Фотошопом, и Иллюстратором.
По правде говоря, серьёзно решил заняться фрилансом только сейчас, и в связи с этим готов тебе помочь за минимальную цену и (если будет не сложно) твой отзыв))
Искренне верю, что мы с тобой сработаемся)
Портфолио
- Необычный эскиз на кисть13 просмотров
- Ещё один тату проект на руку)17 просмотров
- Тату проект на шею9 просмотров
- Проект на руку8 просмотров
- Тату Проект на спину6 просмотров
- О главном7 просмотров
- Nakolka Logo25 просмотров
- Nakolka29 просмотров