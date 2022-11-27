Салют, я Костя

Вот уже как 5 лет занимаюсь художественной татуировкой, и само собой рисованием.

Без проблем могу реализовать уникальный эскиз с абсолютно любыми твоими идеями и пожеланиями.

Рисую зачастую в Procreate, но так же владею Фотошопом, и Иллюстратором.

По правде говоря, серьёзно решил заняться фрилансом только сейчас, и в связи с этим готов тебе помочь за минимальную цену и (если будет не сложно) твой отзыв))

Искренне верю, что мы с тобой сработаемся)