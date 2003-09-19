Ретушер

Привет! Я Алёна, живу дизайном, творчеством и цветом!

В мои услуги входит обработка фотографий: цветокоррекция, ретушь.

Владею программой Photoshop. Прошла курс по фотошопу в международной академии фотографии.



Владею принципами композиции, цвета, света, пропорций

Свободно владею Английским, Русским и Французским



Личные качества: Ответственность, настойчивость, нацеленность на результат, креативность. Быстро обучаюсь, стремлюсь к усовершенствованию знаний и практических навыков в работе.