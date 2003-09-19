Ретушер
Привет! Я Алёна, живу дизайном, творчеством и цветом!
В мои услуги входит обработка фотографий: цветокоррекция, ретушь.
Владею программой Photoshop. Прошла курс по фотошопу в международной академии фотографии.
Владею принципами композиции, цвета, света, пропорций
Свободно владею Английским, Русским и Французским
Личные качества: Ответственность, настойчивость, нацеленность на результат, креативность. Быстро обучаюсь, стремлюсь к усовершенствованию знаний и практических навыков в работе.
Я против войны в Украине!
Обработка фотографий
нет отзывов
$2/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга