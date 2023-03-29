kleopatra04

Гарантия и качество. Ценю свое и ваше время. Выполняю работу в короткие сроки.
Привет! Меня зовут Татьяна. Сама я с Украины одна воспитываю дачку, ранее работала администратором и переводчиком, но в сложившейся ситуации в нашей стране решила перейти на фриланс.
Я копирайтер и переводчик, владею такими языками как:
русский;
украинский;
английский;
немецкий.
На данный момент изучаю испанский и польский языки.
Сделаю всё быстро и качественно. Готова учиться чему-то новому, не боюсь трудностей. Я за долгосрочное сотрудничество.